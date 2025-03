José Cesário, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, prestou um tributo aos portugueses que pereceram em consequência da violência criminal.

José Cesário chegou ao Salão da Igreja de Nossa Senhora de Fátima , em Brentwood Park, Benoni, acompanhado pelo Embaixador Carlos Costa Neves e do Cônsul-Geral de Portugal em Joanesburgo, António Laginha.

Cesário recebeu cumprimentos de boas-vindas do Fórum Português e do zelador da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Manuel Ferreirinha e Manuel (Manny) de Gouveia.

Algumas dezenas de pessoas enlutadas assim como vítimas sobreviventes da violência criminal tiveram a oportunidade de trocar impressões com o governante português que as escutou atenta e demoradamente.

Seguidamente dirigiu-se para o monumento erigido em memória dos membros da comunidade portuguesa a quem o agente da violência criminal lhes ceifou a vida.

José Cesário próximo do monumento, ladeado pelo Embaixador Português e pelo Cônsul-Geral de Portugal em Joanesburgo, fez uma vénia e em seguida depôs uma guirlanda de flores no monumento.

Ato contínuo dirigiu-se aos presentes começando por cumprimentar a direção do Fórum Português pelo esforço que tem feito também para a dignidade a este monumento e “evidentemente recordo-me as vezes que aqui estive em outras circunstâncias, não me esquecendo da visita que aqui fiz com o então primeiro-ministro Durão Barroso, estava este salão cheio”.

“Fizeram sempre e várias vezes, tenho a plena consciência que estes nomes que aqui estão são o nomes de famílias, pertencem a famílias portuguesas que foram sacrificadas aqui, vidas que se perderam infelizmente, podiam não ter sido perdidas, mas a verdade é que se perderam”, disse.

E, por isso, “é uma memória triste que aqui temos mas que temos permanentemente dar vida homenageando estes nomes e as famílias”.

“Esta comunidade é uma comunidade muito sofrida, uma comunidade constituída por pessoas, que já sofreram noutros locais, que vieram de Moçambique que vieram de Angola e depois vieram sofrer aqui e continuam a lutar com dificuldades – nós sabemos isso”, reforçou.

“Quero que saibam que nós não esquecemos isso, nem esquecemos as vítimas nem esquecemos a comunidade. Estamos aqui para dar o sinal de solidariedade de proximidade, evidentemente, para mim é um gosto grande estar aqui com o senhor Embaixador que chegou há pouco tempo e o senhor Cônsul-Geral um pouco maos cedo mas não é assim tanto. Eles aqui são quem aqui representam permanentemente, são as pessoas que vos vão ouvir sempre que houver dificuldades e sempre que houver um problema. Se houver um problema, não se limitem a falar entre vós, transmitam, transmitam ao Cônsul-Geral e aos seus colaboradores e só assim é que é possível ajudar, quando é possível ajudar. Só assim. Por isso meus caros amigos aa única forma que nós temos de os ajudar a superar dificuldades. Por isso meus amigos homenageei, hoje, aqui, esta comunidade através destas vítimas e sobretudo o que eu desejo e que vos desejo ardentemente a todos vós e às vossas famílias, muitas felicidades. Apesar das dificuldades e apesar das adversidades que sei que são muitas, são permanentes, são constantes, com certeza que vamos levar em frente este amor que temos pela África. Não me canso de dizer, disse-o ontem, anteontem em Maputo, em Pretoria e aqui em Joanesburgo que não há nenhum povo ocidental que goste tanto de África como nós. Somos os únicos que estivemos sempre presentes, lado a lado com os locais e mesmo quando fomos maltratados não abandonamos África. Ainda hoje povos dos países irmãos de língua portuguesa sabem muito bem que podem sempre contar connosco, ajudar a desenvolver esses países, por isso meus amigos muitas felicidades, muita saúde para vós e para as vossas famílias”, rematou.

Cesário abandonou depois aquele recinto e dirigiu-se para o sul de Joanesburgo para o clube português Núcleo de Arte, em Regentes Park onde presidiu ao almoço oferecido em sua honra tendo manifestado a sua admiração pela significativa pujança da atividade cultural levada a cabo pelos jovens luso descendentes.

Como surpresa foi a presença de Andrek Panyaza Lesufi, Governador da Província de Gauteng que Gilberto Martins disse ter sentido e achou por bem que este encontro da comunidade com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e do recentemente nomeado Cônsul-Geral de Portugal Afono Laginha e da situação consular e alterações que em breve serão implementadas.

Gilberto Martins, disse da importância de compartilhar estas informações e achou por bem incluir o Governador Lesufi que igualmente forneceria informações importantes à Comunidade Portuguesa.

Martins disse ao JM que quando contactou o Governador seu amigo de muitos anos e lutas, ao fazer menção do evento, prontamente aceitou o convite formulado.

A comunidade presente agradeceu e Lesufi após José Cesário e as autoridades diplomática e consular presentes terem se dirigido aos presentes terem falado para os seus compatriotas sobre vários assuntos que se prendem com a comunidade portuguesa aqui residente.

Lesufi usou da palavra agradeceu o convite e a forma como foi recebido fazendo menção do importante desempenho e contribuição da comunidade portuguesa no crescimento da África do Sul.

Lesufo mencionou uma pletora de planos e projetos em curso, nomeadamente assuntos relativos ao refazer de Gauteng, priorização da segurança e reconheceu a ineficiência da polícia no combate ao crime.

Entre outros planos e projetos indicou que Gilberto Martins terá reuniões com as relevantes autoridades portuguesas e sul africanas com vista a segurar a oportunidade da Seleção Portuguesa de Futebol jogar com os Bafana-Bafana, seleção nacional de futebol da África do Sul e

Andrek Panyaza Lesufi fez menção sobre um importante plano designado de “Gauteng Vision 2030” indicando a trajetória para a Gauteng.

O Governador ao concluir o seu discurso, expressou de forma muito cordial , dizendo sentir-se feliz por desfrutar a tarde no seio da Comunidade Portuguesa e aguarda ansiosamente outros eventos e que no geral , foi uma grande oportunidade para a comunidade envolver a sua nova liderança entre Gauteng e Portugal.