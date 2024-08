O secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades dos Açores visita este mês a costa leste dos Estados Unidos da América, para valorizar os laços entre o arquipélago e as comunidades de emigrantes e descendentes de açorianos, foi hoje divulgado.

Segundo um comunicado do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), Paulo Estêvão realizará uma visita oficial de cinco dias aos Estados Unidos da América (EUA), com início no dia 22 de agosto.

O governante desloca-se à costa leste para participar nas Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra e reunir-se com entidades das comunidades açorianas dos estados de Massachusetts e Rhode Island.

“Esta primeira deslocação de Paulo Estêvão aos Estados Unidos da América, enquanto governante açoriano, confirma o propósito do Governo dos Açores de valorizar e potenciar cada vez mais os laços sociais, culturais e económicos entre a região e as suas comunidades de emigrantes e açordescendentes”, refere a nota do executivo.

A visita inicia-se no dia 22, uma quinta-feira, pelas 19:00 locais, com um encontro comunitário na Casa dos Açores da Nova Inglaterra, em Fall River, que “deverá reunir dezenas de representantes das comunidades açorianas de Massachusetts e Rhode Island”.

No dia seguinte, no âmbito das suas competências em matéria de comunicação social, Paulo Estêvão visita o canal de televisão Portuguese Channel, a estação de rádio WJFD e o jornal Portuguese Times, na cidade de New Bedford, e participa na abertura oficial das Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra e na inauguração das exposições de artesanato e de produtos regionais açorianos no Kennedy Park, em Fall River.

No sábado, 24 de agosto, o governante marcará presença no tradicional desfile etnográfico das Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Nova Inglaterra e encontra-se com o antigo presidente do Senado do Estado de Rhode Island, o emigrante micaelense John Correia, na cidade de East Providence.

Para domingo está agendada a cerimónia de assinatura de um protocolo de cooperação entre o Governo dos Açores e a PALCUS – Portuguese American Leadership Council of the United States, uma organização fundada em 1991 com o propósito de defender os interesses dos luso-americanos, maioritariamente açorianos, que se encontram radicados nos EUA.

O protocolo “destina-se a regular o apoio da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, através da Direção Regional das Comunidades, à PALCUS, em benefício da comunidade açoriana e dos seus descendentes nos EUA”.

Ainda no domingo, o membro do executivo açoriano marca presença na missa da coroação das Grandes Festas, realizada na igreja do Senhor Santo Cristo (Fall River), presidida por Armando Esteves Domingues, bispo de Angra, e na procissão da coroação.

No último dia da deslocação, 26 de agosto, o secretário regional volta a centrar a sua atenção nos órgãos de comunicação social que servem as comunidades açorianas da Nova Inglaterra, com visitas à estação de rádio Voz do Emigrante e a O Jornal - The Portuguese Journal, em Fall River e New Bedford.

Ao final do dia, Paulo Estêvão participa no tradicional banquete de encerramento das festas do Espírito Santo, consideradas a “maior concentração popular da diáspora açoriana”.

O governante será acompanhado na visita oficial pelo diretor regional das Comunidades, José Andrade.