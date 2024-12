O Governo Regional, representado pelo diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, reafirmou o compromisso do executivo com a diáspora madeirense ao participar, este sábado, na cerimónia de abertura do encontro virtual histórico que celebra os 190 anos da presença madeirense em Trinidad e Tobago e nas Caraíbas.

O evento, promovido pela professora universitária e conselheira da Diáspora Madeirense nas Caraíbas, Jo-Anne Ferreira, reuniu personalidades, investigadores e descendentes madeirenses numa homenagem aos pioneiros que, em 1834, desembarcaram nas Caraíbas em busca de um futuro melhor. “Esta é uma homenagem aos nossos antepassados, aos nosso avós, bisavós e trisavós”, sublinhou Jo-Anne.

No seu discurso, Sancho Gomes destacou a resiliência e o legado cultural dos madeirenses que, ao longo dos anos, deixaram marcas profundas no tecido social, económico e cultural de Trinidad e Tobago e de outras ilhas caribenhas. O diretor regional elogiou ainda Jo-Anne Ferreira pelo trabalho exemplar na promoção da identidade madeirense em Trinidad e Tobago e nas Caraíbas, reconhecendo a sua dedicação na preservação das tradições e da língua portuguesa. “Hoje celebramos o espírito dos nossos antepassados, a coragem e a determinação de uma comunidade que levou consigo as tradições, a fé e a cultura da Madeira, deixando marcas indeléveis na história desta região”, afirmou.

Entre os aspetos mais destacados, o Diretor Regional sublinhou a influência madeirense em áreas como a música, a gastronomia e a religião, bem como a introdução de tradições como a Festa do Espírito Santo. Contudo, reconheceu que muitos descendentes madeirenses, estimados entre 5.000 e 6.000 em toda a região das Caraíbas, já perderam a ligação direta com a Madeira, realçando a importância de iniciativas que promovam a preservação da cultura e da identidade madeirense.

O Governo Regional tem demonstrado um empenho contínuo em valorizar a Diáspora Madeirense, reforçando os laços culturais e promovendo projetos que unam os madeirenses espalhados pelo mundo às suas raízes. “Este encontro é mais do que uma homenagem ao passado; é uma oportunidade para reafirmarmos o nosso compromisso em apoiar iniciativas que valorizem a nossa Diáspora e mantenham viva a nossa identidade coletiva, a nossa ‘Madeirensidade’”, destacou Sancho Gomes.

Jo-Anne Ferreira, que conduziu a organização do evento, mereceu um reconhecimento especial pelo seu papel incansável na promoção da língua portuguesa e na revitalização da ligação cultural entre os madeirenses e os seus descendentes nas Caraíbas.

O encontro contou ainda com intervenções de John Wayne Quintal, David Pestana King e Franz de Freitas Mallalieu, três descendentes de madeirenses cujos estudos sobre a herança cultural enriqueceram o debate. Maria Sardinha, José António Gonçalves e Belinda de Sousa, três conselheiros da Diáspora Madrirense pelo Brasil, Europa e Austrália, respectivamente, foram outros dos intervenientes.

Este evento histórico não só reforça os laços entre a Madeira e as Caraíbas como lança as bases para novas iniciativas que continuem a unir comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo. “A nossa Diáspora, composta por mais de 1,5 milhão de pessoas, é um património vivo que merece todo o nosso reconhecimento e apoio”, concluiu o Diretor Regional.

O Governo Regional da Madeira reafirma, assim, a sua disponibilidade para apoiar e promover eventos e projetos que celebrem a herança madeirense e fortaleçam a união com a sua vasta Diáspora. Uma missão que preserva e projeta o espírito madeirense, garantindo que as gerações futuras continuem a sentir orgulho nas suas raízes.