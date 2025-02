O Partido Progressista Conservador (direita), liderado por Doug Ford, garantiu uma histórica terceira maioria consecutiva nas eleições provinciais do Ontário, com uma luso-canadiana a ser reeleita.

Teresa Armstrong, do NDP (esquerda), foi reeleita no círculo eleitoral de London-Fanshawe na quinta-feira, obtendo 18.749 votos, 47,6% do total.

Filha de emigrantes de São Miguel, nos Açores, Armstrong foi eleita pela primeira vez em 2011.

Com a nova vitória, garante mais quatro anos na Assembleia Legislativa do Ontário.

Em Davenport, o círculo com maior concentração de residentes portugueses no Canadá, a líder do NDP, Marit Stiles, venceu confortavelmente o luso-canadiano Paulo Pereira.

Stiles arrecadou 57,2% dos votos neste bairro de Toronto, enquanto Pereira, contabilista e líder comunitário, obteve 20,4%.

Elizabeth Mendes, outra candidata luso-canadiana, enfrentou uma disputa renhida em Mississauga-Lakeshore.

Representando os Liberais do Ontário, Mendes voltou a ser derrotada pelo conservador Rudy Cuzzetto, que obteve 47,5% dos votos, contra 43,8% da ex-funcionária dos Ministérios das Finanças e do Trabalho.

Em Brampton Centre, o candidato liberal Martin Medeiros, também luso-canadiano, foi derrotado por Charmaine Williams. A conservadora obteve uma vitória clara, com 52% dos votos, enquanto Medeiros, vereador regional desde 2014, somou 33,8%.

A nível provincial, Ford tornou-se o primeiro ‘Premier’ do Ontário desde Leslie Frost, em 1959, a conquistar três maiorias consecutivas. No entanto, a vitória veio com reservas.

A participação eleitoral fixou-se nos 44%, igualando o recorde de abstenção, e os Progressistas Conservadores asseguraram 81 lugares, menos do que os 83 alcançados em 2022. O partido conquistou 42,9% dos votos expressos.

Ford apresentou a sua campanha como um referendo à resiliência económica do Ontário perante a ameaça de tarifas impostas pelo novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Durante toda a campanha, Ford posicionou-se como o defensor da economia da província, prometendo proteger empregos e setores dependentes do comércio transfronteiriço.

No discurso de vitória, Ford afirmou que Ontário resistirá às pressões vindas de Washington, celebrando o mandato renovado que lhe foi dado pelos eleitores.

A oposição também sofreu mudanças.

O NDP de Marit Stiles manteve-se como o maior partido da oposição, garantindo 25 lugares, apesar de apenas conseguir 18,73% dos votos.

A concentração de apoio em áreas urbanas como Toronto, London, Niagara e Hamilton ajudou o partido a minimizar perdas.

Por seu lado, os Liberais, liderados por Bonnie Crombie, recuperaram o estatuto de partido oficial no parlamento regional, ao elegerem 13 deputados.

Isto apesar de Crombie ter perdido no círculo de Mississauga East-Cooksville, derrotada pela conservadora Silvia Gualtieri.

Mesmo assim, Crombie prometeu continuar na liderança e afirmou que este resultado é apenas o primeiro passo para a reconstrução do partido.

Os Verdes mantiveram os dois lugares que detinham — Mike Schreiner em Guelph e Aislinn Clancy em Kitchener Centre — mas falharam o objetivo de expandir a representação parlamentar.

A eleição, convocada 15 meses antes do previsto, custou 189 milhões de dólares (130 milhões de euros), tornando-se uma das mais caras da história do Ontário.

A campanha foi marcada por controvérsias internas, como a investigação policial a um escândalo de troca de terrenos em uma reserva natural, e por tensões internacionais, sobretudo com as ameaças tarifárias da administração Trump.