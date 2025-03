José Cesário, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, encerrou a sua visita a Joanesburgo com uma reunião realizada na Embaixada de Portugal em Pretória, que serviu para o governante português e se inteirar de vários problemas que afetam pela negativa a comunidade.

Foi pedido que ponderasse dotar os consulados com uma verba para assistência psicológica de molde apoiar vítimas da violência que se encontram traumatizadas psicologicamente devido à brutalidade das ações criminosas em especialmente viúvas e filhos de pessoas que morreram em consequência de ações criminosas, assunto alvitrado por um Conselheiro da Diáspora Madeirense.

Casos de pobreza abjeta na comunidade e pedido de ajuda para pessoas destituídas que não têm posses de fazer funeral de familiares. Um problema que se agravou nos últimos anos, assunto apresentado pela Comendadora Manuela Rosa, Presidente Nacional da Liga da Mulher Portuguesa.

Sugerido um acordo bilateral para reconhecimento de divórcios assunto apresentado pela Conselheira Presidente do Conselho Regional de África, Elisabeth (liz) Serrão.

Problemas relacionados com o ensino e salários dos funcionários consulares que não recebem aumentos há catorze e vinte anos, tema apresentado pelo Conselheiro do CCP, Alexandre Santos.

Acordo social entre África do Sul e Portugal que se vem protelando a sua assinatura há demasiado tempo.

Pedidos de apoio social que são morosos e muitas vezes ficam sem resposta para os requerentes.

Envelhecimento, pobreza e obras nos lares para idosos e pedido de apoio por parte do Governo Português.

José Cesário, seguiu esta manhã com destino à cidade do Cabo onde visitará as instalações consulares e reunião com o Cônsul-Geral de Portugal no Cabo, Jorge Teixeira Sampayo e tem encontro marcado com organizações comunitárias, comerciantes portugueses e com o Conselheiro, Rui Santos.

Amanhã, terça-feira segue para Luanda, Angola onde se reunirá com as entidades diplomáticas e consulares acreditadas naquele país e também com Conselheiro da das comunidades portuguesas.

Termina em Luanda a sua visita à Diáspora portuguesa em África.