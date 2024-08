Entre as pessoas que se reuniram para transmitir condolências à família, estavam Serena Kennedy, Chefe de Polícia da Polícia de Merseyside, juntamente com policiais uniformizados da polícia e dos serviços de ambulância e bombeiros. A representar o Estado português, estava prevista a presença de Sara Madruga da Costa, adjunta do secretário de Estado das Comunidades, que já tinha representado o governante na missa realizada na Quinta Grande, no passado dia 3 de agosto.