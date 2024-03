Faleceu o bebé luso-descendente que foi atropelado coma família em São Francisco, nos Estados Unidos, no passado sábado,

Recorde-se que as vítimas se encontravam numa paragem de autocarro quando se sucedeu o infortúnio, que ditou no próprio dia a morte do pai, brasileiro de 40 anos, da mãe, portuguesa de 38 anos, e do irmão, de dois anos.

Já o bebé, que tinha apenas dois meses, fora transportado em estado crítico para o hospital, onde acabou perder a vida.