Nacional eficaz

A vitória do Nacional frente ao Tondela, por 2-0, é o destaque principal do JM Desporto. Equipa demonstrou pragmatismo em mais uma final, sublinha o Jornal.
Na II Liga, o Marítimo é recebido hoje pelo Benfica B e pode garantir a promoção. Uma vez mais, uma multidão de adeptos acompanha a equipa. Saiba mais sobre este jogo.
Benfica reforçou ontem o segundo lugar provisório. Leia a crónica do jogo e acompanhe a classificação ao pormenor.
No topo da página, o JM destaca o MIUT, prova de trail de referência, que ontem foi ganha por dois atletas estrangeiros, e, ainda em futebol, assinala a subida do Porto da Cruz à Divisão de Honra.
Estas são as chamadas da capa, há mais noticiário de desporto para ler e resultados para conferir nesta edição. Acompanhe o JM no papel e no digital, nas redes sociais e na APP. Votos de um excelente domingo.
A liberdade permanece um dos pilares fundamentais das sociedades contemporâneas, manifestando-se nas esferas política, social e psicológica. Em Portugal,...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Junto a um contentor de lixo, vi pedaços de um espelho e logo pensei: oxalá quem o partiu não sofra os sete anos de azar preconizados pela superstição...
Em bom rigor, o título tem outro autor. Foi tirado a Valter Hugo Mãe num capítulo do livro ‘A Máquina de Fazer Espanhóis’.
Não é por falta de palavras...
Apregoa-se liberdade e democracia, mas a importância de Abril advém de, com estas, se ter consagrado um conjunto de direitos na expressão de um estado...
Hoje não atendi o telefone.
Não foi por falta de tempo nem por distração. Vi o nome, reconheci a insistência, e deixei tocar. Durante aqueles segundos,...
Vivemos numa fraude montada pela impropriamente autodenominada de “esquerda”.
“Esquerda” isto?!...
Onde uma Reforma Agrária, como na Madeira?!...
Onde um...
DO FIM AO INFINITO
O lugar da solidão é insubstituível, meus amigos. Podem ter a certeza. O lugar que ela ocupa na alma da gente fica cativo para sempre, é vitalício. Oiçam...
No passado fim de semana, decorreu o 20º Congresso do PSD Madeira. Depois de um ciclo político exigente, eleito nas directas com expressiva votação, Miguel...
O mundo está confuso, cheio de informações contraditórias. Afinal, o que é certo ou errado? É como a criança que cresce na violência e fica confusa quando...
SIGA FREITAS
Eu nasci em liberdade. Cresci a ouvir falar da Europa, de direitos, de oportunidades. Sou dessa geração europeísta que nunca sentiu o peso de uma ditadura...
Em 2026, o rendimento passivo já não se limita a ações com dividendos, imóveis para arrendamento ou produtos de poupança. Um número crescente de investidores particulares está a explorar...
Terminou esta manhã uma operação de resgate complexa que mobilizou vários meios de socorro, entre os quais o helicóptero do Serviço Regional de Proteção...
Cantora lisboeta que se tornou conhecida pelo êxito ‘Portas do Sol’ integra cartaz do evento que volta a cruzar música e gastronomia ao longo de 10 dias...
A Polícia de Segurança Pública deteve ontem, em flagrante, um condutor que conduzia embriagado em plena baixa do Funchal.
A ação decorreu às 23h50 deste...
A partir do dia 12 de maio, o acesso ao portal da Segurança Social passa a ter dupla verificação obrigatória para quem entra com NISS e palavra-passe....
A Feira do Livro de Santa Cruz despede-se hoje, naquele que é o último dia do evento que, desde quarta-feira, tem levado livros, música e atividades culturais...
O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, condenou hoje a tentativa de ataque ao Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e afirmou...
A Comissão Permanente de Concertação Social da Região Autónoma da Madeira reuniu esta sexta-feira, dando continuidade ao processo de diálogo entre o Governo...
O líder parlamentar do Juntos pelo Povo refere que “a ascensão do JPP a maior partido da oposição assentou em pilares estratégicos, de domínio e de visão...
Pelo menos seis pessoas ficaram feridas na madrugada de hoje, depois de um avião da companhia aérea Swiss retirar os passageiros durante a descolagem no...
Um homem, de 28 anos, deu entrada esta manhã no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça devido ao consumo de estupefacientes.
O indivíduo, que...