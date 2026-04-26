Nacional eficaz

A vitória do Nacional frente ao Tondela, por 2-0, é o destaque principal do JM Desporto. Equipa demonstrou pragmatismo em mais uma final, sublinha o Jornal.

Na II Liga, o Marítimo é recebido hoje pelo Benfica B e pode garantir a promoção. Uma vez mais, uma multidão de adeptos acompanha a equipa. Saiba mais sobre este jogo.

Benfica reforçou ontem o segundo lugar provisório. Leia a crónica do jogo e acompanhe a classificação ao pormenor.

No topo da página, o JM destaca o MIUT, prova de trail de referência, que ontem foi ganha por dois atletas estrangeiros, e, ainda em futebol, assinala a subida do Porto da Cruz à Divisão de Honra.

Estas são as chamadas da capa, há mais noticiário de desporto para ler e resultados para conferir nesta edição. Acompanhe o JM no papel e no digital, nas redes sociais e na APP. Votos de um excelente domingo.