Mundial2026: Messi volta a fazer história em fases finais após “dias difíceis”

O futebolista Lionel Messi assumiu na terça-feira ter enfrentado momentos complicados antes de igualar o alemão Miroslav Klose como melhor marcador da história dos Mundiais, anotando três golos na vitória da Argentina sobre a Argélia (3-0).
“Trata-se de uma questão completamente alheia ao desporto. Passei por alguns dias difíceis, mas estou grato a toda a comitiva e aos meus companheiros de equipa, porque estiveram sempre ao meu lado e deram-me muita força para superar isso”, admitiu aos jornalistas o avançado e capitão, no fim do jogo da jornada inaugural do Grupo J do Mundial2026, disputado no Estádio Arrowhead, em Kansas City, nos Estados Unidos.
A Argentina, campeã mundial em 1978, 1986 e 2022, iniciou a defesa do título com um triunfo sobre a Argélia, assente num inédito ‘hat-trick’ em Campeonatos do Mundo de Messi (17, 60 e 76 minutos), que alcançou Klose na liderança dos melhores marcadores de sempre da prova, ambos com 16 tentos.
O avançado do campeão norte-americano Inter Miami deixou escapar algumas lágrimas nos festejos do primeiro golo, antes de alcançar Klose, ao deixar para trás o brasileiro Ronaldo Nazário, com 15 tentos, contra 14 do alemão Gerd Müller e do francês Kylian Mbappé, que até ‘bisou’ horas antes na vitória sobre o Senegal (3-1), para a primeira jornada do Grupo I.
“Quando era criança, jamais imaginei viver tudo o que passei. Isto é uma bênção. Conquistei tudo e mais alguma coisa e estou a desfrutar muito de um grupo maravilhoso, sentindo-me bem em campo, como sempre gostei”, salientou o recordista de Bolas de Ouro (oito), a uma semana de celebrar 39 anos e já depois de ter debelado uma lesão recente na coxa esquerda.
Na noite em que se tornou o primeiro jogador a alinhar em seis edições da principal prova internacional de seleções, com um recorde de 27 partidas, Messi juntou três golos aos 13 somados nas cinco primeiras presenças: um em 2006, nenhum em 2010, quatro em 2014, um em 2018 e sete em 2022.
Essa série tinha começado há 20 anos exatos, quando, em 16 de junho de 2006, o avançado contribuiu para a goleada à então Sérvia e Montenegro (6-0), na Alemanha, sendo que agora estabeleceu a maior diferença entre o primeiro e o último tento de qualquer futebolista na história dos Mundiais.
“Adoro jogar futebol, é minha paixão desde pequeno. Quando estou bem, dou o máximo. Temos visto a série do Rafael Nadal e identifico-me muito. Somos parecidos nisso: quero dar sempre o meu melhor e sentir-me bem. É assim que aproveito”, notou, em alusão ao recém-lançado documentário sobre o antigo tenista espanhol, vencedor de 22 torneios do Grand Slam.
Na 200.ª internacionalização pela Argentina, ao serviço da qual contabiliza 120 golos, Messi protagonizou o primeiro ‘hat-trick’ do Mundial2026, para assumir a liderança isolada dos melhores marcadores, e esteve em campo até aos 80 minutos, com a FIFA a elegê-lo como melhor jogador da partida.
“Felizmente, sinto-me bem e conseguimos vencer. É importante começar a ganhar, porque o primeiro encontro nunca é fácil e tivemos um adversário difícil pela frente. A primeira parte custou-nos bastante, mas, depois, fizemos a diferença. O nosso grupo está mais unido do que nunca e forte. Competimos, queremos mais e vamos lutar. A competição é acirrada, todas as equipas estão bem preparadas e os jogos serão dinâmicos e intensos”, analisou o futebolista mais velho a marcar três tentos num duelo na prova.
Messi ultrapassou nessa estatística o português Cristiano Ronaldo, que fez um ‘hat-trick’ à Espanha em 2018 (3-3), então com 33 anos, e era o único a marcar em cinco edições, mas pode melhorar esse registo hoje, se festejar frente à República Democrática do Congo, em Houston, na abertura do Grupo K.
Em contraste com 1982 e 1990, quando iniciou a defesa do título a perder diante da Bélgica (1-0) e dos Camarões (1-0), respetivamente, a bicampeã sul-americana Argentina ganhou na jornada inaugural pela primeira vez desde 2014 e lidera a ‘poule’ J, com os mesmos três pontos da Áustria, segunda classificada e vitoriosa sobre a Jordânia (3-1), em Santa Clara.
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