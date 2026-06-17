Mundial2026: GNR alerta para burlas com bilhetes e cromos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) alertou hoje para crescentes esquemas de burla por parte de redes criminosas relacionados com o Mundial2026 de futebol, envolvendo bilhetes e cadernetas de cromos, por exemplo.
“A nível global, foram já identificados mais de 13.000 domínios temáticos ‘FIFA’, registados entre janeiro e maio de 2026, dos quais aproximadamente 8,8% apresentam características maliciosas ou suspeitas, registando-se um aumento acentuado de criações entre os meses de março e maio”, lê-se em comunicado.
Segundo a GNR, o ‘modus operandi’ passa por criar “um falso sentimento de urgência, levando a vítima a acreditar que tem de agir imediatamente para não perder uma oportunidade exclusiva”, fazer-se “passar por entidades legítimas, criando páginas e mensagens que parecem autênticas” e tentar obter dinheiro ou dados pessoais e bancários”.
A GNR diz ter registo de “seis participações por burlas relacionadas com a aquisição de cromos do Mundial FIFA 2026, perpetradas através de sites fraudulentos e de plataformas de redes sociais, confirmando que esta ameaça se encontra ativa antes mesmo do início da competição”.
A mesma força de segurança identificou as práticas criminais mais comuns, como “‘phishing’ por e-mails e redes sociais – envio massivo de mensagens falsas em nome da FIFA com notificações de prémios, sorteios de bilhetes ou alertas de segurança” ou “sites falsos de bilhética e revenda”.
Também há registo de “lojas online falsas de merchandising e cromos – criam websites falsos que imitam páginas oficiais de merchandising FIFA, replicando marcas, logótipos e catálogos de produtos”, entre outras práticas.
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