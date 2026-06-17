Mundial2026: Bruno Fernandes sabe a responsabilidade de Portugal mas avisa para dificuldades

O médio Bruno Fernandes afirmou terça-feira que Portugal sabe a responsabilidade que tem no Mundial2026 de futebol, mas avisa que é necessário pensar jogo a jogo, alertando para as dificuldades que a República Democrática do Congo pode criar.

“A melhor seleção de sempre é a que ganha, espero que no final da competição possa ser assim intitulada. Temos um grupo forte e coeso, com grandes individualidades. O sonho está lá, sonhar não é proibido, mas o foco principal é o próximo jogo e tem de ser assim, ir jogo a jogo”, disse o médio, na conferência de imprensa de antevisão à estreia de Portugal no torneio, que decorreu no Estádio NRG, em Houston, nos Estados Unidos.

O Portugal-República Democrática do Congo, da primeira jornada do Grupo K, está agendado para hoje, às 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa), em Houston, no Estádio NRG, e terá arbitragem de Abdulrahman Al Jassim, do Qatar.

O internacional luso em 89 ocasiões, com 29 golos apontados, referiu que o ranking ou os nomes contam pouco nestas competições, avisando que no Mundial “não se esperam jogos fáceis”.

“O ranking conta pouco nestas competições. A República Democrática do Congo é uma seleção capaz, com muita qualidade e com jogadores que jogam nas grandes ligas. É uma seleção bastante física defensivamente, com boa capacidade de transição, mas, mais do que isso, sabemos do que nós somos capazes e do que temos de fazer. Queremos controlar o jogo com bola e criar oportunidades, finalizando da melhor maneira”, referiu.

Bruno Fernandes, de 31 anos, garantiu ainda que todos os jogadores estão preparados para dar resposta caso sejam chamados pelo selecionador Roberto Martínez, que acabou por confirmar a ausência do central Rúben Dias deste primeiro jogo.

“O mister acredita que todos estão preparados para dar resposta quando for preciso. Sabemos que existem jogadores mais falados do que outros, em clubes de maior nome, mas isso não tira qualidade aos outros jogadores. Acreditamos todos uns nos outros”, apontou.

Depois de uma temporada em que disputou ‘apenas’ 37 jogos pelo Manchester United, equipa que esteve ausente das competições europeias, Bruno Fernandes acredita que este dado poderá ser benéfico para si, para dar resposta quando for necessário com “pernas mais frescas”.

Bruno Fernandes, que elogiou as opções da seleção portuguesa para o meio-campo, mas também para as restantes posições, confessou que sente sempre nervosismo antes dos jogos e que a estreia no Mundial2026 não é exceção.

“Fico sempre nervoso. Nervoso de ansiedade de querer jogar e estar dentro do campo. O nervosismo faz parte, representamos o nosso país, o nosso povo e o sonho de milhares que estarão olhar para nós”, frisou.

O médio, que esta época foi eleito o melhor jogador da Liga inglesa, deixou ainda palavras para Diogo Jota e André Silva, que morreram num acidente de viação há cerca de um ano, garantindo que vão estar sempre com o grupo de trabalho.

O camisola ‘oito’ da seleção das ‘quinas’, que prepara a terceira presença numa fase final de um Mundial, explicou ainda que o coletivo é sempre mais importante que as individualidades, muitas vezes, porém, importantes para decidir jogos.

“O coletivo é sempre o mais importante, mas as individualidades têm de estar também ao melhor nível para ajudar Portugal a ganhar”, defendeu, explicando que Portugal tem muitos jogadores que podem decidir um jogo a qualquer momento.

A terminar, o médio abordou ainda a questão das visitas da seleção à praia em Palm Beach, local que acolhe a formação lusa, explicando que era algo que já estava planeado.

“A praia era algo que estava planeado, faz parte da adaptação também. Ter mobilidade, momentos de grupo e não estar fechados no quarto. Estamos a fazer de tudo para chegar ao jogo na melhor forma. Tudo o que estamos a fazer, incluído a praia, é para benefício de todos os jogadores”, concluiu.

Depois desta primeira partida, segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, dia da final, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.