Na Alemanha, o Bayern, seis vezes campeão europeu, recuperou de uma desvantagem de 1-0 da primeira mão e bateu a Lazio, por 3-0, com Raphaël Guerreiro com um papel importante nos bávaros.

Em Espanha, depois do 2-0 alcançado na capital francesa, o Paris Saint-Germain confirmou o favoritismo e somou novo triunfo, desta vez por 2-1, com a ajuda de Nuno Mendes, que praticamente um ano depois foi titular no campeão gaulês.

Kane e Mbappé foram as figuras no arranque da segunda mão dos oitavos da ‘Champions’ e juntaram-se no topo da lista dos melhores marcadores da prova, agora com seis golos.

O avançado inglês marcou aos 38 e 66 minutos, o primeiro com assistência de Raphaël Guerreiro, que foi titular no campeão germânico. Aos 45+2, Müller também ajudou no apuramento do Bayern, o quinto consecutivo para os ‘quartos’ da Liga dos Campeões.