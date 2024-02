O Clube de Campismo da Madeira, informa que dando continuidade ao seu programa de atividades para o ano em curso, realiza no próximo Sábado dia 3 de Fevereiro, mais um percurso pedestre.

O percurso proposto é o seguinte: Poiso - Chão das Feiteiras - Ribeira do Poço do Bezerro - Levada do Poço do Bezerro - Levada do Furado - Lombo das Raízes - Santo da Serra.

O mesmo é composto por aproximadamente 15 quilómetros, tendo a duração de cerca de 5 horas, com um nível de dificuldade moderado.

Os percursos pedestres, organizadas pelo Clube de Campismo da Madeira, são abertos à participação do público. Os interessados em participar nas atividades, devem ter atenção ao grau de dificuldade indicado para cada percurso.

Os participantes, devem seguir e respeitar as indicações transmitidas pela organização e pelo guia do percurso. Os participantes não podem ultrapassar o guia do percurso durante a caminhada.