Bombeiros provam “força e coragem” no ‘Caminho das Voltinhas’, em Machico

No próximo dia 12 de outubro, terá lugar, em Machico, um evento desportivo exclusivo para bombeiros intitulado ‘Caminho das Voltinhas’.

A iniciativa está a cargo dos Bombeiros Municipais de Machico, com o apoio das entidades municipais e visa “promover não só a prática do exercício físico, como o espírito de camaradagem entre elementos dos diversos corpos de bombeiros da região e não só”, esclarece a organização, em comunicado.

”Com caráter lúdico e competitivo, vem demonstrar a necessária força e resistência que os bombeiros nos dias de hoje necessitam no desempenho das suas funções, enfrentando um percurso ascendente de aproximadamente 500 metros e superando um desnível positivo de cerca de 100 metros, no menor tempo possível, equipados para intervenção em fogos urbanos, com Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Aparelho Respiratório de Circuito Aberto (ARICA)”, acrescentam os Bombeiros Municipais de Machico.

Refira-se que o evento terá partida no parque de estacionamento, junto à Estrada da Queimada, atrás do Hotel Dom Pedro, pelas 9h e meta no Miradouro Francisco Álvares de Nóbrega, percorrendo todo o percurso do ‘Caminho das Voltinhas’.

A entrega dos prémios decorrerá na meta após o término de todos os participantes, por volta das 11h e contará com a presença do presidente da Câmara de Machico e outras entidades municipais convidadas.