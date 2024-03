O Nacional venceu ontem o Oliveira de Azeméis, com um golo de Gustavo nos últimos 10 minutos da partida. Foi ‘Acreditar até ao fim’ e vencer. Este é o principal destaque da segunda capa do JM, dedicada ao desporto.

Chamada, com foto, para o desaire do Benfica frente ao FC Porto. Os benfiquistas perderam por 5-0. ‘Dragão humilha Benfica e ajuda Sporting’ é o título. Ao lado, também com fotografia, a alegria do Sporting que bateu o Farense por 3-2 e está à frente na tabela da I Liga.

Natação em grande, com mais uma conquista da veterana Susana Gomes, que ganhou a medalha de prata em Doha nos 50 mariposa. O badminton também está de parabéns, com o jovem Berenguer, que conquistou título histórico nos seniores.

Estas são as chamadas, há muito mais para saber no JM Desporto.