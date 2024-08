Os vários espaços da Savoy Signature têm um fim-de-semana com vários eventos destinados a diferentes públicos.

Conheça a programação, para ter ideias para o seu próprio roteiro de diversão.

Terreiro

Savoy Palace

09 e 10.08.2024 | sexta-feira e sábado

Até 28 de setembro, os jardins do Terreiro no Savoy Palace recebem os jantares Terreiro Fire Pit, todas as sextas e sábados e vésperas de feriados, às 20h. O restaurante Terreiro oferece uma experiência gastronómica ao ar livre que promete tornar ainda mais quentes as noites madeirenses. Tudo acontece em torno do braseiro, elemento-chave que recria ambientes ancestrais onde todos se uniam à volta do fogo para conviver, partilhar histórias e desfrutar de momentos memoráveis.

Sob a latada e junto ao Fire Pit, ficam dispostas as mesas e cadeiras para que os comensais testemunhem a mestria do chef a comandar toda esta experiência, preparando uma seleção de alimentos sobre a lenha.

Para mais informações e reservas: +351 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com

***

Alameda Lounge

Savoy Palace

09 e 10.08.2024 | sexta-feira e sábado

Uma experiência única de coquetelaria pode ser agora desfrutada no Savoy Palace com a “Pop-Up Barman’s Night”. Todas as sextas e sábados, das 20h00 às 23h00, o Alameda Lounge se transforma em um cenário sofisticado, com um serviço personalizado, onde talentosos bartenders criam sete coquetéis exclusivos ao vivo, harmonizados com deliciosos canapés.

Esta experiência não apenas oferece uma explosão de sabores, mas também um ambiente vibrante e elegante, perfeito para celebrar as noites quentes de verão na Madeira.

Para mais informações e reservas: +351 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com

***

Cloud Bar

NEXT

08.08.2024 | quinta-feira

21:00 – 22:30

O NEXT traz as melhores noites de cinema ao Cloud Bar. Todas as quintas-feiras, das 21:00 às 22:30, o rooftop do hotel mais irreverente transforma-se numa sala de cinema ao ar livre, exibindo filmes repletos de ação, comédia e um toque de drama.

Desta vez, a comédia e ação ganham destaque com o filme “Aviso Vermelho”. Com entrada livre, os espetadores podem também desfrutar de uma variedade de snacks e cocktails coloridos disponíveis no menu do Cloud Bar.

09.08.2024 | sexta-feira

21:00 – 23:30

Animação ao som de Dj Dea

10.08.2024 | sábado

21:00 – 23:30

Animação ao som de Dj Lady CC

11.08.2024 | domingo

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

***

Calhau Beach Club

Saccharum

Tropical Beats

09.08.2024 | sexta-feira

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Nuno Marcial

10.08.2024 | sábado

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj João Garcia

11.08.2024 | domingo

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Ivanhelio

09 a 11.08.2024 às 18:30| sexta a domingo

Jantar junto ao mar, assistir a um dos pores do sol mais apetecíveis da ilha num conceito de mesa partilhada e deliciar-se com produtos autênticos e sustentáveis vai ser possível com os jantares Fire Pit. A nova experiência gastronómica do Saccharum no Calhau Beach Club promete surpreender e cativar todos os sentidos.

Os comensais assistirão ao live cooking comandado pelo chef, que confecionará no fogo os ingredientes cultivados na fazenda da Meia Légua, um terreno na Ribeira Brava onde a Savoy Signature produz diversos alimentos biológicos e sustentáveis.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

***

Royal Savoy

07 a 10.08.2024 | quarta a sábado

O Royal Savoy enche-se de sabores e aromas esta semana para celebrar a chegada das noites mais quentes.

Todas as quartas-feiras, a partir das 19h, o Armada Deck oferece as noites de Barbecue, com deliciosos churrascos e animação folclórica. Nas quintas-feiras, também a partir das 19h, o Restaurante Armada destaca a gastronomia asiática com os jantares Asian Flavours, apresentando um sofisticado buffet com uma seleção indulgente de pratos.

Nesta sexta-feira, 09 de agosto , o jantar Sea Lovers traz os sabores do mar ao Restaurante Neptunus, a partir das 19h30. Este menu repleto de frescor poderá ser apreciado à beira-mar, acompanhado por um pôr-do-sol único.

E porque as noites de verão pedem bebidas frescas, as noites de Tapas e Gin retornam ao Royal Savoy todos os sábados, no Thatcher’s Bar, das 20h às 23h.

Para mais informações: 291 213 500 | royal@savoysignature.com