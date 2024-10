De 11 a 16 de novembro, o Estúdio de Criação Artística no Funchal recebe a Residência Artística FEDRA, um evento com oficinas dedicadas ao teatro e à escrita criativa, conduzidas pelo reconhecido dramaturgo e encenador Luís Mestre, do Teatro Nova Europa.

Com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, a programação começa no dia 11 de novembro com a Oficina Critique, das 18h às 19h30, que será uma oportunidade para os participantes explorarem a crítica teatral, desenvolvendo um olhar mais atento e analítico para o teatro.

Através de discussões e exercícios, Luís Mestre ajudará os participantes a praticarem as dimensões descritivas e interpretativas da análise crítica, incentivando uma compreensão mais profunda dos espetáculos.

A partir do dia 12 de novembro, o evento prossegue com o workshop de Escrita Dramática, que ocorrerá diariamente até o dia 15, das 18h às 21h, e finalizará no dia 16, das 15h às 18h.

Neste workshop, os participantes terão a oportunidade de explorar as várias etapas da escrita de peças teatrais, desde a construção de personagens até à elaboração de cenas e enredos completos. O objetivo é estimular a criatividade e a técnica dos participantes, incentivando a criação de textos originais que expressem suas visões e estilos próprios.

Estas oficinas são voltadas para pessoas a partir dos 18 anos e têm uma lotação limitada a 12 participantes, garantindo um ambiente propício para a interação e o aprendizado personalizado.

Luís Mestre, com a sua experiência consolidada e reconhecimento no teatro contemporâneo, trará ao Funchal uma oportunidade valiosa de partilha de conhecimento e prática, contribuindo para o crescimento cultural da cidade e enriquecendo a comunidade artística local. Para mais informações sobre a programação e inscrições, consulte as redes sociais do Estúdio de Criação Artística e o site oficial do Funchal Cultura.

As inscrições podem ser feitas através do e-mail: estudiofunchal@gmail.com