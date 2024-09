A Junta de Freguesia da Ribeira Brava vai apoiar, à imagem dos anos anteriores, a festa em honra de Nossa Senhora do Amparo, que irá realizar-se nos próximos dias 4, 5 e 6 de outubro.

O apoio, de 500 euros, irá, segundo a Junta,” ajudar a colmatar as despesas da Paróquia de São João, mais especificamente da Comissão da Nossa Senhora do Amparo, entidade organizadora do evento”.

Marco Martins, presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, refere que “continua empenhado na descentralização e apoio equitativo em toda a freguesia, pois também as zonas mais altas da nossa freguesia merecem as mesmas oportunidades de celebração e divertimento”.

A comemoração tem início na sexta de manhã, com a apanha e desfile das açucenas, a novena e a missa de ação de graças, sábado tem a girândola de fogo, a saída da banda por todos os sítios, as romagens e a novena em honra de Nossa Senhora do Amparo. Por fim, no domingo, tem a missa e procissão do dia de festa, contando com animação musical na sexta, sábado e domingo, com as atuações de Victor Sousa, Monterealband e João Vinagre, respetivamente.

O presidente aproveita para salientar que “é importante manter as tradições” e convida todos a visitar a Paróquia de São João no próximo fim-de-semana.