A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), da Direção Regional de Educação, e a convite da Câmara Municipal de Santana, promove o concerto pedagógico ‘A Cor do Som’, que terá lugar no próximo dia 27 de fevereiro, no Salão Paroquial de Santana, com duas sessões, a primeira às 11h00 e a segunda às 15h00.

Este concerto será protagonizado pela Orquestra DSEA, composta por 14 docentes de Expressão Musical e Dramática/Áreas Artísticas que “darão voz” a um leque de instrumentos como o piano, sintetizador, bandolim, viola de arame, braguinha, rajão, saxofone alto, clarinete, trompete, trombone, baixo elétrico, contrabaixo, guitarra elétrica, percussão, bateria e duas vozes. Com direção artística do professor Ricardo Correia, “A Cor do Som” promete ser uma viagem musical repleta de emoção, onde cada som é representado por uma cor e um instrumento diferente.

Neste espetáculo, os alunos serão levados a descobrir a diversidade da música através de ritmos e melodias, desde o rock às músicas tradicionais, passando por baladas e sons digitais. Esta proposta educativa tem como objetivo mostrar como, de forma divertida, instrumentos musicais e sons diferentes podem ser combinados para criar algo único, não esquecendo a importância do ritmo, das paisagens sonoras e do impacto emocional e educativo no ser humano.

Integram o repertório os seguintes temas: We Will Rock You, Losing My Religion, Careless Whisper, When The Saints Go Marching In, Corzinha de Verão, Thunderstruck, Para os Braços da Minha Mãe, Seven Nation Army, Contentores, A Minha Música, As It Was e Bailinho da Madeira.

“De referir que a Orquestra DSEA tem vindo a desenvolver um trabalho contínuo no sentido de reforçar o papel essencial que a música, a cultura e as artes desempenham na educação, quer no desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico dos alunos, quer no processo de ensino e aprendizagem, junto das crianças e jovens que frequentam os estabelecimentos de educação e ensino, assim como do público em geral, através de uma série de concertos em diversos concelhos da RAM”, destaca uma nota enviada à redação.