Apartamento T3 no Funchal!

Com uma excelente vista Funchal e mar, é arejado, amplo, com excelente luz natural, este apartamento está pronto a ser usado. Muito bem localizado no Funchal, em zona calma de residências, conta com excelentes acessos viários ou de transportes públicos.

Perto de escolas e de outro género de serviços do dia-a-dia. Agende já a sua visita!