Fantástico apartamento de tipologia T3, localizado na zona do Amparo, Funchal.

Este imóvel é composto por hall de entrada, cozinha, lavandaria, sala de estar e jantar, três quartos, um deles suite e 2 WC.

Pertence-lhe um estacionamento coberto e uma arrecadação.

Este fantástico imóvel prima pela sua localização, situado em uma zona de excelente comodidade, a 1 min. do Hospital Particular e do acesso de entrada e saída da via rápida.

Encontra-se também a 5 min. do centro do Funchal bem como do centro comercial Fórum Madeira e de todos os serviços, desde supermercados, cafés, restaurantes, farmácias, escolas, etc.

Excelente exposição solar. Não perca esta oportunidade!