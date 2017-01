Vulcanizadora 25 de Abril representa na RAM pneus Nankang

A empresa Madeirense Vulcanizadora 25 de Abril (Arnaldo & Berenguer, Lda), com 42 anos de existência, firmou recentemente um acordo de distribuição para o Região Autónoma da Madeira dos pneus Nankang.

As negociações duraram cerca de um ano, tendo vindo à RAM diretores da multinacional com sede em Taiwan, vindo conhecer a organização da empresa, bem como o mercado regional, tendo escolhido a Vulcanizadora 25 de Abril como seu representante na Madeira.

Os pneus Nankang são bem conhecidos dos madeirenses que já os utilizam há muitos anos. Segundo a Vulcanizadora 25 de Abril, há «agora a possibilidade de os adquirir a preços muito mais baixos, dos então praticados até aqui, visto terem sido eliminados um ou mais operadores, o que aumentava o seu custo».

Os primeiros contentores de pneus já chegaram à Região, informa ainda a empresa madeirense.

subir 3 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo