Volta ao Qatar de 2017 cancelada devido a falta de financiamento

A Volta ao Qatar em bicicleta de 2017 foi cancelada, tanto no setor masculino, como feminino, devido à falta de financiamento, anunciou hoje a União Ciclista Internacional (UCI), em comunicado.

“A UCI recebeu hoje a notificação do cancelamento da Volta ao Qatar [em masculinos] e da Volta ao Qatar feminina. Esta decisão justifica-se com base nas dificuldades para encontrar patrocínios” para financiar as duas provas, indica o comunicado do organismo regulador da modalidade.

O ciclista britânico Mark Cavendish venceu a edição de 2016 da Volta ao Qatar, que foi criada em 2002 e deveria passar a integrar o calendário do circuito mundial em 2017 e com realização agendada entre 08 e 12 de fevereiro.

O cancelamento das provas no Qatar, as mais longas realizadas no Médio Oriente, constitui um rude golpe para a política de promoção do ciclismo na região, surgindo apenas dois meses após a realização dos Mundiais naquele país.

