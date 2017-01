Vietnamita operado para extrair tesoura do abdómen deixada em cirurgia há 18 anos

Um vietnamita foi operado ao abdómen para remover uma tesoura que tinha sido deixada durante uma cirurgia há 18 anos, depois de se queixar de dores de estômago.

Ma Van Nhat, atualmente com 54 anos, foi submetido a uma cirurgia na sequência de um acidente de automóvel há 18 anos, durante a qual uma tesoura terá ficado esquecida dentro do seu corpo.

Recentemente, os médicos detetaram uma tesoura de 15 centímetros perto do seu cólon depois de lhe fazerem uma ecografia.

O homem foi submetido a uma operação durante três horas este fim de semana para extrair a tesoura, segundo Ngo Trung Thang, vice-diretor de assuntos gerais do hospital Gang Thep Thai Nguyen, a 80 quilómetros norte de Hanoi.

"Ele está a recuperar bem", disse hoje Thang à AFP.

Nhat passou quase duas décadas a “comer, beber e a levar uma vida normal", segundo o site Suc Khoe va Doi Song, ligado ao Ministério de Saúde do Vietname.

A ecografia que detetou a tesoura foi feita depois de Nha se ter queixado de dores no estômago.

As autoridades disseram que estavam à procura dos médicos que realizaram a cirurgia na província de Bac Kan em 1998.

