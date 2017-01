Venezuelano Tomás Rincón assina pela Juventus

O médio venezuelano Tomás Rincón assinou um contrato de três temporadas e meia com a Juventus, adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, anunciou hoje o campeão italiano de futebol.

Num comunicado publicado na sua página oficial na internet, a Juventus informa que chegou a acordo com o Génova para a transferência de Rincón, por uma verba inicial de oito milhões de euros, que pode atingir os nove milhões.

De acordo com o clube de Turim, Rincón, de 28 anos e o primeiro venezuelano a atuar na equipa, assinou um contrato até junho de 2020.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo