Vamos eleger as Figuras e o acontecimento do ano de 2016

Caros leitores,

Vamos juntos eleger algumas das figuras que se destacaram ao longo do ano de 2016, quer a nível regional, como nacional e internacional e ainda no mundo do desporto e da cultura.

Selecionamos alguns nomes, mas poderão sugerir outras figuras no espaço "Outro". O mesmo se adequa ao acontecimento do ano regional.

Os resultados serão divulgados pelo JM, no dia 31 de dezembro.

Agradecemos, desde já, a vossa colaboração e pedimos que partilhem o link de votação que se segue, para que o máximo de pessoas possa votar também.

