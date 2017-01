Vítima de sequestro encaminhada em estado crítico para o Hospital de Santa Maria

A mulher que foi alegadamente raptada em Grândola, distrito de Setúbal, e hoje encontrada, foi encaminhada em estado crítico para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse à Lusa fonte oficial do INEM.

Segundo a mesma fonte, o INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) recebeu uma chamada pelas 07:15 para assistir uma “vítima de cerca de 40 anos em estado crítico com uma lesão ao nível do tórax”.

“Encontra-se em situação crítica, em estado grave”, acrescentou.

A mulher que estava desaparecida desde o início desta semana foi hoje encontrada hoje com vida, na companhia do ex-companheiro, “mas maltratada”. O homem foi detido.

A mesma fonte do INEM disse ainda à Lusa ter havido uma tentativa de transportar a mulher para Lisboa de helicóptero, mas as condições meteorológicas não permitiram, pelo que, seguiu por “via terrestre”.

No local estiveram a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Litoral Alentejano e elementos dos Bombeiros Voluntários de Grândola.

A Lusa contactou, pelas 10:55, uma fonte do Hospital de Santa Maria, que confirmou que estavam à espera da mulher, que ainda não tinha dado entrada.

