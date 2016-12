Vítima de agressão na Avenida do Mar levada ao hospital

Os Bombeiros Municipais do Funchal (BMF) transportaram, esta manhã, mais concretamente pelas 5h51, um homem de 25 anos que terá sido alvo de agressão com arma branca na Avenida do Mar. A vítima ficou ferida com três golpes pouco profundos, tendo sido levada ao hospital dr. Nélio Mendonça. Ainda segundo conseguimos saber, nesta Noite do Mercado, propícia a zaragatas devido ao consumo de álcool em excesso, as corporações do Funchal tiveram a seu cargo o transporte de mais alcoolizados à unidade hospitar.

