"Vários mortos” no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, atirador detido

Várias pessoas foram mortas e pelo menos dez feridas após serem atingidas por um atirador no aeroporto de Fort Lauderdale-Hollywood, na Flórida (sul dos Estados Unidos), que foi detido.

O responsável municipal de Fort Lauderdale referiu tratar-se de um atirador solitário.

Imagens transmitidas pela televisão mostravam pessoas a fugir do local, enquanto outras se refugiavam em diversas zonas do aeroporto. O incidente ocorreu no Terminal 2 da recolha de barragens, referirem os serviços de informação do aeroporto.

