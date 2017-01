Vários ataques em Bagdad e nos arredores fizeram 27 mortos

Vários atentados em Bagdad e na sua periferia, incluindo a explosão de um veículo armadilhado numa movimentada zona comercial hoje à noite, fizeram pelo menos 27 mortos, num dia particularmente violento na capital do Iraque. O bombista suicida detonou os explosivos no veículo, atingindo lojas e bancas de comida perto de uma estação de autocarros na zona de Bab al-Muadam, matando 11 pessoas e ferindo pelo menos outras 22, indicou um polícia. Horas antes, a explosão de bombas na cidade e à volta dela fizeram pelo menos 16 mortos e feriram dezenas, anunciaram as autoridades. Um responsável médico confirmou o número de vítimas mortais. Todas as entidades oficiais pediram o anonimato por não estarem autorizadas a divulgar informação.

