Utentes da Madeira podem agora enviar documentos para reembolso via correio

Os utentes do Serviço Regional de Saúde da Madeira dispõem a partir de hoje de um novo serviço de reembolso das despesas que permite o envio de documentos por correio, informou o governo madeirense.

Segundo a informação divulgada pela Secretaria da Saúde do arquipélago, através do Instituto de Administração de Saúde e Assuntos Sociais da Madeira (IASAUDE), esta medida vem "assegurar a implementação do novo serviço de reembolso com pré-registo e entrega dos documentos da despesa via serviço de correspondência (CTT)".

O IASAUDE adianta que este é um dos serviços integrados no "plano multifunções que foi criado na área dos reembolsos de despesas de saúde deste Instituto" com o objetivo de "servir de forma mais efetiva e facilitada o maior número de beneficiários".

No mesmo documento, o instituto explica que, para utilizar este novo serviço, o utente deve efetuar o registo no portal "despesas de saúde RAM (Região Autónoma da Madeira)" e selecionar a opção pré-registo.

No formulário, deve confirmar os dados e os números de identificação fiscal e bancária, selecionar as informações correspondentes à despesa, sendo no final da operação gerado um documento comprovativo de pré-registo.

Os documentos originais devem depois ser remetidos via serviço de correspondência (CTT), podendo o utente, após a receção pelo IASAUDE, descarregar a declaração provisória de complementaridade.

O governo madeirense salienta que esta nova facilidade surge "na senda de simplificação e deslocalização dos serviços de reembolso de despesas de saúde, implementado de forma faseada e com algumas soluções em curso".

subir 1 utilizador votou. Vote para aumentar a visibilidade do artigo