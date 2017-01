UMa reflete sobre o poder de "twin design" na próxima sexta-feira

Na próxima sexta-feira realiza-se na Universidade da Madeira (UMa), uma conferência subordinada ao tema "From individual to global: the power of twin design".

O Professor Karri Silventoinen, do Departamento de Investigação Social da Universidade de Helsínquia, na Finlândia, será o orador convidado.

A conferência, organizada pela Faculdade de Ciências Sociais da UMa, através do seu departamento de Educação Física e Desporto, tem como públicos-alvo os alunos do 1º, 2º e 3 Ciclos da UMa e docentes/investigadores.

A entrada é livre e aos participantes será conferido um certificado de presença.

