Um punhado de coisas numa mão cheia de nada…

É tempo de fazer um balanço. Não daqueles que servem para criticar as atuações tontas de governantes amadores, mas um balanço pessoal, sentido, esforçado, pensado… São estes os exames de consciência que nos aperfeiçoam e ajudam a pesar os prós e os contras da nossa situação e antever um posicionamento para um futuro breve, se a vida o permitir.

Todos os dias partem pessoas que sonhavam com um futuro. As páginas da necrologia estão cheias de rostos que desejavam ter mais um dia, mais uma hora, mais uns minutos…

Tempo para quê?

Para fazer o que não foi feito durante uma vida? Para dirigir as últimas palavras? Exprimir os últimos desejos?

Os dias passam e com eles o relógio da vida continua a avançar, lembrando que estamos mais perto da morte.

Tempo para quê?

Este é mais um ano que termina, imprimindo na pele as desgraças e as vitórias de cada um, simples seres humanos que estão na constante busca do conceito de felicidade. Há falhas e quedas, erros e pecados, mas aquilo que nos define é a nossa capacidade de aprender com as infelicidades, erguer a cabeça e atirar-se para a vida como se não houvesse amanhã.

Tempo para quê?

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. A frase é de Antonio Machado, o poeta castelhano que nos ensina que a vida não pode ser deixada ao acaso, entregue à sorte que não existe, confiando num destino que não passa de um grande ponto de interrogação. O caminho faz-se caminhando através dos nossos passos, do nosso esforço e do nosso ideal de vida. Perseguir objetivos, traçar planos, estipular metas, atravessar pontes e chegar ao outro lado e respirar de satisfação porque conseguimos, a bem ou a mal, percorrer mais uma etapa.

Tempo para quê?

É preciso ter a habilidade de reinventar-se todos os dias. Aprender, estudar, analisar, intervir, compreender. Crescer… Se deixarmos a nossa felicidade nas mãos de um destino incerto, estamos a abdicar dos nossos direitos e deveres de construirmos as nossas próprias vidas de acordo com as nossas vontades. Cada um de nós é responsável pela sua felicidade! De nada serve deixarmos o nosso estado de espírito à mercê de patrões, familiares ou de colegas nefastos. Eles não têm o controlo das nossas vidas. São apenas seres humanos com problemas que encontram nas mesquinhices uma forma de camuflar as suas dores e incompetências. Preenchem os seus assustadores vazios com a ânsia de dominar os outros. Não deixem! Contrariem essas tentativas ao tomarem o pulso às vossas próprias vidas!

Tempo para quê?

Fecho a mão e carrego todas estas convicções para o novo ano que se aproxima. Um punhado de coisas valiosas numa mão cheia de nada. Tal como diz Fernando Pessoa, “tenho em mim todos os sonhos do mundo”. Só preciso de ter o tempo necessário, pois o caminho faz-se caminhando…