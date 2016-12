Ultra SkyMarathon Madeira com duas provas no circuito mundial em 2017

Em 2016 a Ultra SkyMarathon Madeira (USM) deu o salto para a categoria principal da modalidade integrando o Skyrunner® World Series com uma prova do circuito mundial na categoria Ultra. Este evento, agora organizado pela ‘Madeira SkyEvents’ contará em 2017 com duas provas no topo do skyrunning mundial com a inclusão do Santana Vertical Kilometer no circuito mundial da modalidade.

O Santana Vertical Kilometer terá inicio nas proximidades da zona do Vale da Lapa a uma altitude de cerca de 780m em pleno coração da floresta Laurissilva, património mundial natural da Humanidade.

A parte final do percurso consiste numa subida bastante técnica e exigente que culmina num ponto emblemático denominado de Encumeada Alta (1785m), no Maciço Montanhoso Central, de onde se podem vislumbrar soberbas paisagens panorâmicas sobre os picos mais altos da ilha.

O evento decorrerá entre os dias 2 e 4 de Junho de 2016. As inscrições abriram no dia de ontem e encerram a 7 de Maio de 2017.

Créditos das fotografias são de João M. Faria.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo