Tufão de Natal mata seis pessoas e deixa 18 desaparecidas nas Filipinas

Pelo menos seis pessoas morreram e 18 estão desaparecidas devido à passagem do tufão Nock-Ten pelas Filipinas durante a época natalícia, informou hoje o Governo.

A tempestade atingiu primeiro as províncias orientais no dia de Natal, inundando ruas e campos, destruindo casas e danificando navios, ao cruzar o arquipélago.

O incidente mais grave envolveu o barco MV Starlight Atlantic, que naufragou ao largo da província de Batangas, matando uma pessoa e deixando 18 membros da tripulação desaparecidos, segundo a guarda costeira.

Cinco outras pessoas morreram em cheias ou devido à queda de objetos.

O Nock-Ten deixou várias províncias sem eletricidade, não havendo ainda uma data para quando a energia será reposta.

Mais de 429 mil pessoas foram preventivamente deslocadas das suas casas em zonas vulneráveis e mais de 330 voos foram cancelados devido ao tufão, que causou também danos em casas e infraestruturas.

“Vimos muitas casas destruídas pelos ventos fortes. Infraestruturas como escolas e hospitais também. Ainda estamos à espera de saber o número exato de casas que foram destruídas e qual é exatamente o custo dos danos”, disse Mina Marasigan, porta-voz da agência de gestão de desastres das Filipinas.

Espera-se que o Nock-Ten traga fortes chuvas e ventos à capital, Manila, onde moram 13 milhões de pessoas, apesar de o tufão ter perdido força entretanto.

Entre 15 e 20 tufões atingem todos os anos as Filipinas na época das chuvas, que começa em junho e termina em novembro.

