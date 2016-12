Já está tudo a postos para a Noite do Mercado.

Na Rua Fernão de Ornelas há uma grande movimentação de pessoas, umas que fazem as compras de última hora, outras que já começam a chegar para aquela que é uma das maiores tradições natalícias da Madeira.

Nos estabelecimentos comerciais ultimam-se os preparativos e os funcionários dizem-se "preparados" para uma maratona que só terminará amanhã de manhã.

Junto ao Mercado dos Lavradores é enorme a movimentação de comerciantes que se abancam e que já começam a fazer algumas vendas.

O Funchal está "caótico" mas no bom sentido porque, afinal, é Natal.

