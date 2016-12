Tropas nigerianas resgataram 1.800 civis das mãos do Boko Haram

As tropas nigerianas resgataram, na semana passada, 1.800 civis das mãos do Boko Haram, na floresta de Sambisa, bastião do grupo islâmico no nordeste do país, anunciou hoje um alto responsável militar. O exército está a realizar operações nesta floresta, com cerca de 1.300 quilómetros quadrados, localizada no estado de Borno, onde se refugiaram os rebeldes, adianta a agência France Presse (AFP). Os ataques do Boko Haram já mataram mais de 20 mil pessoas nos últimos sete anos, tendo criado 2,6 milhões de refugiados e levaram a uma enorme crise humanitária.

