Tribunal chinês dá razão à Disney na denúncia de plágio do filme "Carros"

Um tribunal de Xangai decidiu a favor da multinacional norte-americana Disney, que apresentou uma denúncia contra duas empresas chinesas por plágio do seu filme "Carros", obrigando ao pagamento de uma indemnização, anunciou hoje a agência oficial Xinhua.

As empresas chinesas devem agora pagar 1,35 milhões de yuan (187,7 mil euros) à Disney como compensação pelos prejuízos, consequência da violação dos direitos de propriedade intelectual e da concorrência desleal, como pagamento dos custos do litígio e por deter a distribuição do filme plagiado.

O tribunal considerou que o filme de animação chinês "The Autobots", produzido pela Bluemtv e que publicitado pela agência G-Point, tem personagens tanto do "Carros", de 2006, como do segundo filme da história, o "Carros 2", de 2011, além dos cartazes e do título também serem muito parecidos.

Assim, concluiu que os personagens do filme chinês, os automóveis humanizados chamados "K1" e "K2" inspiraram-se nos protagonistas dos filmes da Disney, os McQueen e Francesco Bernouilli.

A Disney apresentou queixa em junho, quase um ano depois da estreia do filme chinês "The Autobots", e pedia uma indemnização de quatro milhões de yuan (550,2 mil euros).

