A tradição da Noite do Mercado

É para muitos madeirenses aquilo que mais lembra a Festa: a noite do mercado. São milhares de pessoas que estão na baixa do Funchal, principalmente nas principais artérias, para conviver com os amigos, colegas e família nesta época natalícia, numa das noites que mais gente mobiliza na Região.

O ambiente é de animação, onde muitos aproveitam esta ocasião para pôr em dia a conversa que fica, por vezes, posta de parte no dia a dia. Em abono da verdade, a noite do Mercado é um ponto de encontro, que reúne amigos colegas e conhecidos de longa data.

As ruas e os corações estão imbuídos de espírito natalício, e muita gente passeia com barretes de Pai Natal, outros com acessórios alusivos à data, mas a verdade é que ninguém está indiferente a esta noite.