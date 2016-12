Três curtas-metragens portuguesas em compretição no Festival de Roterdão

A curta-metragem do realizador Ico Costa “Nyo Vweta Nafta” foi selecionada para competição de curtas-metragens, do Festival de Roterdão, que tem início a 25 de janeiro, anunciou hoje a Portugal Film - - Agência Internacional de Cinema Português. Além deste filme de Ico Costa, foram também selecionadas, na secção não competitiva "Bright Future", dedicada obras iniciais de novos realizadores, as curtas-metragens “Um campo de aviação”, de Joana Pimenta, e “Setembro”, de Leonor Noivo, adianta a produtora “Terratreme filmes”.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo