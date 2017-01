Três barras do continente e Açores fechadas devido à agitação marítima

Três barras do continente e dos Açores estão hoje fechadas à navegação e quatro estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte, de acordo com informação disponível na página da Marinha na Internet.

Segundo a Marinha, as barras do Alvor, no continente, e as do Corvo e Santa Cruz das Flores, nos Açores, estão fechadas a toda a navegação por causa da agitação marítima forte.

A barra da Póvoa de Varzim está condicionada a embarcações com calado superior a dois metros e em Vila do Conde as embarcações devem navegar apenas duas horas antes e depois da preia-mar.

De acordo com a Marinha, a barra de Faro está fechada a embarcações com comprimento inferior a 10 metros.

Em São Martinho do Porto, a barra está condicionada devido a assoreamento, pelo que a navegação deve ser feita com cautela e a barra praticada apenas na preia-mar.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje na costa ocidental e sul ondas de sudoeste com 01 a 02 metros.

