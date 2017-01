Tempo de renovação

Por: Sílvia Ornelas

Desejar mais no novo ano do que aquilo que se teve no ano que passou parece hipocrisia quando olhamos para o mundo e verificamos que há ainda quem viva na pobreza extrema, em cenário de guerra ou seja vítima de crimes hediondos.

Mas desejar mais e melhor faz parte da essência humana. Há sempre algo que nos faz falta, existem sempre coisas que queremos melhorar e mudar, sendo a mudança de ano o nosso momento de reflexão, a altura em que fazemos uma retrospetiva e apontamos para determinadas metas, mesmo que lá para meados de junho/julho não tenhamos alterado nada de muito substancial no nosso modo de vida.

Ainda assim, essa sensação de mudança (para melhor) dá-nos alento para sonhar com novas concretizações. Desejamos que o trabalho não nos falte, que o dinheiro chegue para as despesas mensais e se possível que fique para aquelas férias que acabam por ficar quase sempre adiadas. Mas aquilo que desejamos acima de tudo é que não nos falte a saúde, a família e os amigos. Podemos ter todos os bens materiais possíveis e imaginários, mas se não temos com quem os partilhar não nos conseguimos livrar do vazio permanente.

Isso não significa que a componente económica não seja importante. Ninguém vive apenas de amor e de amizade, ninguém consegue ser feliz se não tiver comida para colocar na mesa ou se o dinheiro faltar para cumprir os compromissos assumidos.

Assim, a cada ano novo renovamos os votos e desejos para que não nos falte o básico, seja ao nível da saúde, afetivo ou financeiro.

E porque temos consciência de que falhámos nalgumas situações, pedimos também para que possamos crescer enquanto pessoas. É certo que continuamos a não conseguir matar a fome no mundo, nem evitar as guerras e a violência. É certo também que iremos continuar a falhar, mas não deixa de ser importante a existência desta pausa para nos obrigar a pensar sobre a vida.

Há quem diga que o Natal é todo o ano. É verdade. Podemos praticar boas ações em cada um dos 365 dias. Podemos alterar e melhorar comportamentos em qualquer altura, sem precisarmos das resoluções de ano novo. Podemos comprometermo-nos com causas, estender a mão a quem mais precisa. Podemos e devemos fazer tudo isso, e muitas vezes até o fazemos, mas, no meio da rotina diária, das listas de afazeres, de deveres e obrigações perdemo-nos. Não temos o tempo que precisamos para parar e refletir, para juntar toda a família e amigos e estarmos simplesmente na companhia uns dos outros sem pressas para deitar cedo, sem a correria para escola ou para o trabalho.

O ideal seria podermos fazer do Natal todos os dias do ano, mas se pelo menos em dezembro estivermos mais despertos para o outro e para as nossas próprias imperfeições e disponibilidade para a mudança só teremos todos a ganhar. Pior seria se não houvesse Natal e se a noite de fim-de-ano fosse igual a todas as outras. Feliz 2017!