Taxas Euribor mantêm-se a 3, 6 e 9 meses, mas sobem a 12 meses

As taxas Euribor subiram hoje a 12 meses, mas mantiveram-se a três, seis e nove meses em relação a quarta-feira.

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de abril de 2015, manteve-se hoje nos -0,319%, um mínimo de sempre pelo segundo dia consecutivo.

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez em 06 de novembro de 2015, manteve-se em -0,221%, também um mínimo de sempre registado pela primeira vez em 22 de novembro.

No prazo de nove meses, a Euribor ficou igualmente inalterada, ao ser fixada em -0,139%, atual mínimo de sempre, verificado pela primeira vez em 22 de novembro.

Depois de ter sido fixada em valores negativos entre 27 de novembro e 03 de dezembro de 2015, a Euribor a nove meses voltou para níveis abaixo de zero em 07 de janeiro deste ano, nos quais se tem mantido desde então.

A 12 meses, a Euribor, que desceu para valores abaixo de zero pela primeira vez em 05 de fevereiro deste ano, subiu hoje 0,001 pontos para -0,081%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

