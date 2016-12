Taxas Euribor caem a 3, 6 e 9 meses e mantém-se a 12 meses

As taxas Euribor desceram hoje a três, seis e nove meses e mantiveram-se a 12 meses em relação a quinta-feira.

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de abril de 2015, desceu hoje para -0,317%, menos 0,001 pontos em relação à véspera e depois de ter descido para o mínimo de sempre, de -0,318%, em 08 de dezembro.

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez em 06 de novembro de 2015, foi hoje fixada em -0,217%, menos 0,001 pontos percentuais do que na quinta-feira e contra -0,220%, atual mínimo de sempre registado pela primeira vez em 22 de novembro.

No prazo de nove meses, a Euribor também desceu, ao ser fixada em -0,139%, menos 0,001 pontos percentuais do que na quinta-feira e atual mínimo de sempre, verificado pela primeira vez em 22 de novembro.

Depois de ter sido fixada em valores negativos entre 27 de novembro e 03 de dezembro de 2015, a Euribor a nove meses voltou para níveis abaixo de zero em 07 de janeiro deste ano, nos quais se tem mantido desde então.

A 12 meses, a Euribor, que desceu para valores abaixo de zero pela primeira vez em 05 de fevereiro deste ano, voltou hoje a ser fixada em -0,082%, atual mínimo histórico verificado pela primeira vez em 14 de dezembro.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

