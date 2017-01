Suspeito de violência doméstica em prisão preventiva

De acordo com um comunicado da PSP, «a rápida intervenção policial possibilitou a interceção e detenção do agressor ainda no interior da sua residência, bem como a pronta assistência à vítima, a qual apresentava lesões no pescoço e mãos, presumivelmente causados por objetos cortantes, apreendidos para efeitos probatórios».

Adianta a PSP que a mulher, mãe de dois menores, «foi imediatamente transportada para estabelecimento hospitalar, com o auxílio dos bombeiros onde permanece internada face à gravidade das lesões».

O detido foi igualmente transportado ao hospital, sob custódia policial, regressando posteriormente às instalações policiais. Presente ao Tribunal, na quarta-feira, foi-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.

Segundo a mesma fonte policial, os dois filhos do casal foram de imediado confiados à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Câmara de Lobos.

As diligências levadas a cabo pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Câmara de Lobos contaram com a colaboração da Esquadra de Câmara de Lobos e da Polícia Judiciária.