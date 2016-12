SRS visita amanhã urgências dos centros de saúde e serviço de urgência do HNM

O secretário regional da Saúde visita amanhã, dia 31 de dezembro, os centros de saúde da Região com serviço de urgência para apresentação de cumprimentos de Ano Novo às equipas que estão de serviço neste dia.

Com o Centro de Saúde do Porto Santo será estabelecida uma ligação via Sykpe, às 9 horas, a partir do gabinete do secretário regional da Saúde.

Pelas 23 horas, o secretário regional da Saúde visita o serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

