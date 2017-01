SRAPE saúda adesão da CMF à preservação de património

A SRAPE (Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus) enviou um comunicado à comunicação social a expressar «enorme satisfação» pelo facto da Câmara Municipal do Funchal, «finalmente», se ter juntado ao Governo na concretização prática de medidas que salvaguardem o nosso património comum.

«O que até aqui era apenas retórica, que durou quase um ano, parece finalmente concretizar-se nos inúmeros instrumentos que garantem a preservação patrimonial e que, estranhamente, o executivo de Cafofo ainda não tinha deitado a mão», pode ler-se no documento enviado pelo gabinete da secretaria.

Recorde-se que este Governo Regional já salvaguardou, preservou e conservou mais de 20 pontes apenas no Funchal. Algumas delas estavam assinaladas em estudos efetuados por instituições consagradas como “pontos negros” de obstáculo em situação de Aluvião.

«Não nos limitamos ao debate no espaço público, necessário mas insuficiente, encontrando soluções que as preservassem. Exemplo disso, é o projeto de preservação da Ponte Nova que será hoje aprovado em sede de Conselho de Governo», acrescenta a secretaria regional de Sérgio Marques.

Da mesma forma, continua o comunicado, a SRAPE conseguiu as «soluções técnicas que garantissem o equilíbrio fino entre preservação das muralhas do Oudinot, e a salvaguarda da secção de vazão necessária para evitar transbordos de água nos 190 metros que medeiam entre a ponte do bazar do povo e a ponte de D. Manuel».

A secretaria regional recorda ainda que o «parecer» desta autarquia, para esses 190 metros, assinado pelo vereador Miguel Gouveia, «concordava com o projeto de 2011 não fazendo qualquer reparo que aludisse à preservação das Muralhas».

«Podia e devia tê-lo feito. É este Governo que as vai preservar, como é este Governo que preserva a Ponte de São Paulo, Ponte Nova, e que realizará acabamentos mais respeitadores da sua traça original na Ponte de D. Manuel. Assim como é este Governo que tem um sistema de monotorização de 1.040 outras pontes e passagens hidráulicas, garantindo a sua segurança e preservação. Como também é este Governo que estabeleceu um contrato que recuperará, durante 3 anos, 482 outras pontes e passagens hidráulicas. Os números são o que são, havendo a garantia de que o Governo nunca fará alarido nos jornais por gastar 25 mil euros a recuperar meia ponte. O que para uns parece ser um feito extraordinário, para o Governo é um acto de gestão corrente», reconhece ainda na mensagem enviada do gabinete da SRAPE.

«A preocupação com o património no que concerne a este Governo não começou agora. Há todo um historial de intervenção pública nesse domínio. No caso das presentes intervenções nas Ribeiras e pontes do Funchal, como de resto já começa a ser visível, há a preocupação da salvaguarda e reutilização das guardas, acrotérios, cantarias, e outros elementos nobres originais, desta feita devidamente polidos e recuperados. A preocupação com o património continuará a ser uma prioridade do Governo, nomeadamente com o novo projeto da Ribeira de João Gomes», finaliza a mensagem.

