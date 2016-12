A solidão da mosca na vidraça

A casa tem um jeito raro de agarrar a luz e a vida lá dentro fica mágica. Cada movimento, cada olhar, cada palavra flutua numa espécie de intermitência entre o sonho e a realidade e é como se não houvesse tempo nem espaço no mundo. Bebemos um copo de vinho, fumamos um cigarro de enrolar e conversamos suspensos no fio da hora.

– A solidão não te faz sofrer? – Pergunta ela.

– Às vezes, esmaga-me! – Digo-lhe.

Em África, sobretudo, a solidão era um deserto sem fim.

Lembro-me, por exemplo, da vez em que mataram o Mendonza, um cão pernalta preto e branco que gostava muito de mim. E eu dele. Parece que ele tinha raiva. Não é certo que fosse raiva, mas estava doente e agressivo. Eu nunca tinha visto um cão com raiva, pelo que calculo que aquilo fosse raiva. Em breve, seria um perigo para toda a gente.

Na véspera do dia em que o mataram à paulada, olhou para mim ao longe e abanou a cauda com enorme tristeza. Pobre cão! Gostava tanto de mim! E teve uma morte horrível, meu Deus! Uma morte medonha!

Eu acordei com os seus berros, porque o mataram no quintal da minha palhota. Tapei os ouvidos com toda a força e fechei os olhos com tamanha violência ao ponto de provocar uma pequena hemorragia num olho. Vários zumbidos ficaram a ecoar dentro da minha cabeça até ao fim do dia. Aquilo foi um acontecimento brutal e fez-me querer partir imediatamente, abandonar a querida Alta Zambézia e voltar à ilha, à minha família, aos meus amigos.

– Que diabo estou eu a fazer aqui? – Sussurrei para mim.

De facto, as pessoas espantavam-se comigo.

Eu dizia que não era por dinheiro nem por sexo que estava em África e as pessoas não entendiam. A seu ver, só podia ser por uma destas razões, ou pelas duas à vez, que os brancos andavam por ali. Então, pensavam que eu era meio louco, vendo-me cruzar o bairro de casas desengonçadas, vivendo em condições inseguras e arriscadas, passando a maior parte do tempo sozinho, enfiado num mundo de labirintos e florestas encantadas, de medos e deslumbramentos, procurando caminhos para lado nenhum e lutando com a alma atormentada contra tormentos nada, como uma mosca que insiste em sair pela vidraça fechada e é incapaz de usar a que está aberta mesmo ao lado.

– Que tipo de paixão me trouxe aqui? – Perguntava a mim próprio.

– O que faz ele aqui? – Perguntavam, por sua vez, as pessoas entre si.

O tempo corria e eu continuava a aceitar as montanhas da Alta Zambézia como um pedaço do paraíso, tal como aceitava os belos nevoeiros matinais e as chuvas atrozes que faziam a casa tremer. Aceitava do mesmo modo os dias lentos e vazios e as noites insufladas de perigos e medos originais. Aceitava o bairro no meio do arvoredo, o abraço do capim e os caminhos de terra batida. Aceitava a alegria e a miséria do povo e toda a maldade e violência que acompanham essa miséria. E aceitava também a minha própria miséria e toda a felicidade oculta dentro de mim.

– Às vezes, a solidão esmaga-me!

Ela sorri e estende-me a mão. Eu retribuo, com carinho e ternura. Depois, olho através da janela sobre os telhados do Funchal.

– A luz da tua casa é fantástica! – Digo-lhe.