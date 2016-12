Sobre Imprensa Regional, as Autárquicas, o Grito, a Claque das Redes Sociais e a Nova Zelândia

Por: Duarte Fernandes

À partida pode não parecer que está tudo interligado, mas no fim espero que esteja:

1 - A Imprensa Regional sobrevive muito à custa dos dinheiros públicos, da Câmara Municipal do Funchal e do Governo Regional, isto é, a imprensa impressa, passe o pleonasmo se assim for considerado.

​Logicamente que em todas as eleições existem artigos a pedido e são muitos, e opinion makers totalmente manietados, mas o principal são as decisões da linha editorial, do Diretor de um Jornal que aposta num determinado cavalo de corridas a bem da sobrevivência e saúde financeira da sua embarcação.

A meu ver aqui, o DN Madeira sendo o matutino de maior tiragem e consequentemente o mais lido deveria ter uma responsabilidade mais plural, o que a meu ver não tem acontecido, tem fugido à responsabilidade da imparcialidade que tão bem faz à arte jornalística.

Temos ainda os diários online e Blogs, que pautam-se por quem dá a notícia primeiro, seja ela verdadeira ou de pouco fundamento, o que interessa é sair primeiro, e se não chegámos ao nível de um Correio da Manhã, para lá caminhamos.

2 - As Autárquicas: considero que estas vão ser as Autárquicas da Imprensa, da tentativa do controlo dos meios de comunicação através dos tais dinheiros públicos que tanto são necessários e a que se rendem alguns dos muitos bons jornalistas que temos. Mas atenção que isto não é uma critica ao jornalismo madeirense que é de extrema qualidade, ao nível do melhor do País. Consiste apenas numa versão dos factos da minha própria interpretação com a sua margem de erro. Nunca fui dono da verdade nem pretendo chegar à mestria de um trim trim ou Advogado Mokambo.

3 - O Grito obra de arte expressionista da autoria do pintor norueguês Edvard Munch que simboliza o sentimento de angústia do ser humano; e mais recentemente no panorama regional madeirense talvez represente o famoso artigo da autoria do Sr. Director do DN Madeira onde alega estar sujeito a pressões da parte do PSD, pelo que deste modo se justifica uma parceria quase silenciosa, mas não tão subtil, com a Autarquia Funchalense.

4 - Claque das Redes Sociais: Não há muito a dizer sobre este tema, nas redes sociais existem algumas personagens pagas e outras com promessas de eterna redenção que têm opiniões completamente inquinadas, mas há que respeitar. O que merece pouco respeito é quem se influencia por este tipo de “opiniões”.

5 - Nova Zelândia: É um dos melhores sítios para imigrar.

Agradecido a quem dispensou algum tempo para ler este artigo, Boas Festas.