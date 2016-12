Sobe para 71 número de mortos na Sibéria intoxicados com loção à base de álcool

O número de mortos na cidade siberiana de Irkutsk devido à ingestão de uma loção para depois do banho à base de álcool aumentou para 71, informaram hoje as autoridades de saúde locais.

“No total ficaram intoxicadas 117 pessoas, das quais morreram 71 até à data”, disse à agência Interfax a porta-voz do Departamento de Saúde da região de Irkutsk, Tatiana Lébedeva.

A mesma fronte precisou que 40 das vítimas da intoxicação morreram em centros médicos, enquanto as restantes 31 morreram nos respetivos domicílios.

O autarca de Irkutsk, Dmitri Bérdnikov, declarou esta semana o estado de emergência na cidade.

Além disso, anunciou a proibição provisória da venda de todo o tipo de líquidos que contenham álcool, à exceção de bebidas alcoólicas certificadas.

Segundo a imprensa local, devido à recessão em que se encontra a economia russa desde 2014, as pessoas com menos rendimentos consomem preparados que incluem álcool, como colónias e loções.

